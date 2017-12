Acidente com carretas provoca congestionamento no Rodoanel Oeste

SÃO PAULO - Um acidente que aconteeu por volta das 5 horas desta segunda-feira, 12, ainda provoca congestionamento no Trecho Oeste do Rodoanel (SP-021), entre São Paulo, Carapicuíba, Osasco e Embu das Artes. Um carro e duas carretas, uma delas com tanque de combustíveis, colidiram no quilômetro 20 da rodovia, no início do dia. Conforme a concessionária CCR ViaOeste, os veículos maiores bateram de frente, e um deles pegou fogo na pista expressa, no sentido da Presidente Dutra (sul).

Por volta das 8 horas, as filas de trânsito lento chegavam a 15 quilômetros em cada sentido, afetando também o sentido São Paulo da Raposo Tavares e da Castelo Branco. Equipes precisaram limpar a pista após a remoção dos veículos e derramamento de produtos inflamáveis.

Três pessoas feridas, sem gravidade, foram socorridas e levadas a hospitais próximos por equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros. Os motoristas das carretas sofreram fraturas nas pernas.

Testemunhas relataram que a colisão aconteceu quando uma das carretas invadiu a pista contrária para tentar desviar do carro, que estava parado na rodovia por motivo desconhecido.