Acidente com carretas interdita pista da Rodovia Anchieta

SOROCABA – Um acidente entre duas carretas interditou uma das pistas da Rodovia Anchieta, no sentido do litoral, no início da manhã desta quarta-feira, 30. Um dos veículos, carregado com galões de suco, tombou sobre a pista e pegou fogo. A carga ficou espalhada pela rodovia. Uma pessoa ficou ferida e foi levada para um hospital de Cubatão.

O acidente ocorreu no km 50, no trecho da Serra do Mar. O tráfego para a Baixada Santista foi desviado para a pista norte da Anchieta e a pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Com a mudança, a subida em direção a São Paulo ficou restrita à pista norte da Imigrantes. Mesmo assim, houve filas e congestionamento no local do acidente. Às 8 horas, a pista continuava interditada.