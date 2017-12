Acidente com carreta que tombou na Regis deixa um morto

Atualizada às 10h13

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente de trânsito que interditou totalmente as duas pistas da Rodovia Régis Bittencourt, na manhã desta quinta-feira, 9. Uma carreta bateu em uma passarela, na altura do km 285, em Itapecerica da Serra, Grande São Paulo, por volta das 6h. O impacto fez o veículo tombar e pegar fogo. Dois carros, que vinham atrás da carreta, se envolveram no acidente. O motorista de um desses veículos morreu.

O acidente causou pelo menos 15 quilômetros de congestionamento na pista sentido São Paulo, que ficou cerca de quatro horas interditada. O tráfego foi liberado por volta das 10h, segundo a Autopista Regis Bittencourt. No momento em que a interdição foi cancelada, o trânsito estava lento do km 303 ao km 288. A pista sentido Curitiba ficou bloqueada por 40 minutos, sendo liberada por volta das 6h40.

O motorista do caminhão foi levado em estado grave para o Hospital Geral de Itapecerica. O homem que guiava o outro carro que se envolveu no acidente teve ferimentos leves, segundo a concessionária, e também foi levado para o hospital. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para apagar o incêndio, que levou cerca de 40 minutos para ser totalmente controlado.