Acidente com carreta e carros deixa três pessoas feridas em Jundiaí

SÃO PAULO – Três pessoas ficam feridas após acidente com uma carreta e três carros na Rodovia João Cereser, no sentido da Rodovia Anhanguera, na região do Parque da Cidade, em Jundiaí, no interior paulista, na manhã desta terça-feira, 11.

Segundo a Rota das Bandeiras, concessionária que administra a via, duas vítimas foram resgatadas com ferimentos leves e uma com ferimentos moderados.

O acidente aconteceu, por volta das 8 horas, na altura do km 64; os veículos ainda permaneciam no acostamento às 10 horas.

De acordo com a concessionária, o tráfego está normal, mas é importante que os motoristas reduzam a velocidade na região.

As causas do acidente serão investigadas.

Outros acidentes. A concessionária NovaDutra informou que o tráfego permanece lento na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, no sentido da capital paulista, em Guarulhos, na Grande São Paulo, em razão de um acidente que aconteceu na manhã desta terça-feira. Às 10h15, havia 5 km de lentidão, a partir do km 219.

A Rodovia Anchieta também apresenta lentidão, no sentido do litoral, no trecho de serra, por causa de um acidente que aconteceu na manhã desta terça-feira. Às 10h50, o congestionamento permanecia entre o km 39 e 45. Ainda segundo a Ecovias, concessionária que administra a via, a pista norte, no sentido de São Paulo, está interditada para obras. A Rodovia dos Imigrantes fica como melhor alternativa.

De acordo com a Ecopistas, a Rodovia Ayrton Senna também registra congestionamento, no sentido do interior, na região do Parque Ecológico do Tietê. Às 11h10, o tráfego estava parado entre o km 16 e 18.

