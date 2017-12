Acidente com carreta causa 8 km de lentidão na Imigrantes

Um acidente com uma carreta provocava 8 km de lentidão na Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, entre os km 59 e o 51, na tarde desta terça-feira, 20. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, por volta das 10h30, a carreta deu um L e bloqueou totalmente a pista na altura do km 52. Uma queda de moto na altura do km 51 também prejudicou o tráfego. Nenhum dos acidentes deixou feridos. Às 12h30, todas as pistas estavam liberadas, porém o congestionamento permanecia. Com isso, no mesmo horário, a Ecovias iniciava o processo para a inversão de mão da pista norte da Rodovia Anchieta, que deve passar a operar normalmente, no sentido capital.