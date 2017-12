Acidente com carreta bloqueia trânsito na Anchieta

A Rodovia Anchieta, sentido litoral, ficou totalmente bloqueada na tarde desta quarta-feira, 21, na altura do quilômetro 48 em razão de um acidente com uma carreta.De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, desde as 14h40, o veículo está atravessado na pista. Equipes da concessionária estão providenciando a remoção da carreta para a liberação do tráfego. Veja também: Foto - Carreta gigante atravessa SP para levar megatransformador Na mesma rodovia, na altura do quilômetro 54, a faixa da esquerda estava interditada por conta de outra carreta que se chocou contra a mureta de concreto. A lentidão seguia até o quilômetro 53. O sistema operava no esquema 5 por 5, no qual a descida é feita pela pista sul da Rodovia Anchieta e pista sul da Imigrantes. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.