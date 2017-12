Acidente com caminhões deixa um ferido na zona oeste de SP

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou pelo menos um ferido na Praça Jácomo Zanela, sentido Barra Funda, na altura do número 252, zona oeste de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 16. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a colisão aconteceu por volta das 13h30 e os veículos ocupavam três faixas da via. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa com ferimentos leves.