Acidente com caminhões bloqueia pista expressa da Dutra

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa ferida e por volta das 10h10 desta quarta-feira, 20, bloqueava a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, na altura do quilômetro 149, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

De acordo com a NovaDutra, empresa que administra a estrada, a colisão aconteceu por volta das 6h30 e houve vazamento de produto tóxico e inflamável, por isso a rodovia chegou a ficar totalmente interditada nos dois sentidos por cerca de 40 minutos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a interdição na pista expressa, por volta das 10h10, os motoristas ainda enfrentavam 7 km de congestionamento no sentido São Paulo, do km 142 até o local do acidente. No sentido Rio de Janeiro não houve registro de lentidão. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital da Vila Industrial. Não há informações sobre seu estado de saúde.