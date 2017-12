Acidente com caminhão-pipa derrama água na rodovia Dutra

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo um caminhão-pipa, uma carreta e um carro na Rodovia Presidente Dutra, na madrugada desta quinta-feira, 30, derramou água na via e bloqueou duas faixas por cerca de duas horas. O caso ocorreu no Km 229, na região da Vila Maria, e o motorista do caminhão de carga ficou ferido.

++ Acidente com caminhão, ônibus e carro deixa quatro mortos em MG

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo que transpotava água seguia no sentido Rio de Janeiro e colidiu com outra carreta, que ficou danificada. Um carro também foi atingido e teve danos no para-choque. Nenhum outro motorista ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros chegou a enviar três viaturas ao local, mas o atendimento ao caminhoneiro ficou por conta da CCR NovaDutra, concessionária que administra a via, que o encaminhou para o Hospital de Guarulhos.

