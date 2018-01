Caminhão desgovernado atropela e mata adolescente e deixa 9 feridos

SÃO PAULO - Um caminhão atropelou e matou um adolescente de 14 anos e deixou ao menos nove feridos - quatro deles adolescentes - na noite desta quarta-feira, 13, na Estrada Santa Inês, no Mandaqui, na zona norte de São Paulo.

De acordo com informações da polícia e da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motorista do veículo disse que o conduzia no sentido bairro, por volta das 21 horas, mas que perdeu o controle da direção ao fazer uma curva. Ele afirmou ter buzinado para as pessoas para informar que estava sem freios. O caminhão bateu em um trailer e, em seguida, no portão de uma residência.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O estudante Tiago Dias Cirqueira Sousa não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras nove pessoas, incluindo o motorista do caminhão, foram socorridas. O condutor foi levado ao pronto-socorro do Hospital Geral de Taipas, na zona norte. As outras vítimas foram hospitalizadas em unidades da região.

A Polícia Civil solicitou perícia no local e apreendeu o caminhão. O caso foi registrado no 72º Distrito Policial (Vila Penteado) como homicídio culposo (sem intenção de matar) e lesão corporal culposa e é investigado pelo 38º DP (Vila Amália), delegacia responsável pela área.