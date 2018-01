Acidente com caminhão interdita Régis Bittencourt

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro interditava o tráfego pela Rodovia Regis Bittencourt, sentido São Paulo, na altura do quilômetros 395, na região de Miracatu, na noite deste domingo, 21. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu por volta das 20 horas e o tráfego estava bloqueado para a retirada de uma vítima, que estava presa às ferragens. Até as 20h45, a polícia não tinha informações sobre o congestionamento causado pelo acidente. Também não havia previsão para liberação da pista.