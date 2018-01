Acidente com caminhão e van deixa 5 mortos Um acidente entre uma van e um caminhão deixou cinco mortas no km 63 da BR-277, na manhã de ontem, em Matelândia, no oeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária, a maioria dos passageiros da van era de atletas de 10 anos a 13 anos que seguiam para um campeonato sul-americano de caratê. Entre os mortos estão o motorista da van e da mãe de um dos atletas.