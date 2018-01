Acidente com caminhão e moto fere um na Marginal do Tietê

Um acidente envolvendo um caminhão e uma moto deixou pelo menos um ferido na pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, próximo à Ponte do Limão, no início da tarde desta segunda-feira, 22. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a colisão aconteceu por volta das 12 horas e os veículos ocupavam duas faixas da via, complicando o trânsito nas proximidades do local. Até as 12h15, o Corpo de Bombeiros não tinha informações sobre o estado de saúde da vítima.