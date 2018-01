Acidente com barco deixa um morto e dois desaparecidos no Tietê

SOROCABA - Um barco do tipo jangada com quatro pessoas virou na noite de sexta-feira, 4, nas águas do Rio Tietê, durante um temporal, em Sud Menucci, interior de São Paulo. Uma pessoa morreu e duas estão desaparecidas. Uma menina de 14 anos, que estava na embarcação, conseguiu sair do rio agarrada a um colete salva-vidas. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Pereira Barreto faziam buscas na região, na manhã deste sábado, 5. O rio chega a dez metros de profundidade no local.

De acordo com os bombeiros, o barco era improvisado com tábuas amarradas a tambores. Um casal usava a embarcação para pesca na companhia de uma filha de 14 anos e de uma amiga dela, quando o tempo virou e começou a chover forte. As rajadas de vento romperam as cordas e a embarcação se desfez. Os coletes salva-vidas não eram usados pelos ocupantes da jangada, mas um deles foi agarrado pela filha do casal. Ao chegar na margem, a menina pediu ajuda. O corpo da mãe dela, de 30 anos, foi resgatado durante a noite, já sem vida.