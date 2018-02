Acidente com ambulância mata paciente na Rodovia dos Tamoios

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A aposentada Pedrina dos Santos Tami, de 84 anos, morreu, por volta das 22 horas de quarta-feira, 27, após a ambulância em que era transportada bater na traseira de uma carreta, carregada de areia, no quilômetro 29 da pista sentido Caraguatatuba da Rodovia dos Tamoios (SP-99), em Jambeiro(SP), região do Vale do Paraíba.

O motorista da ambulância - um furgão Peugeot Boxer, da Prefeitura de São Sebastião, litoral norte - ficou gravemente ferido e foi encaminhado pelos bombeiros para o pronto-socorro da Vila Industrial, em São José dos Campos. A idosa, segundo a Polícia Civil, era moradora de São Sebastião, voltava de uma consulta no mesmo pronto-socorro onde está internado o motorista e era transportada em uma maca na parte traseira da ambulância.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que não chovia no momento do acidente e não se sabe ainda o que causou o engavetamento. A Rodovia dos Tamoios ficou parcialmente bloqueada até a 0h50 desta quinta-feira, 28, mas, segundo a PRE e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), não houve congestionamento na região.