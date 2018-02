Acidente com 4 carretas na Rodovia Anchieta mata um caminhoneiro

SÃO PAULO - Uma colisão entre quatro carretas no quilômetro 53 da Rodovia Anchieta sentido litoral matou uma pessoa no começo da manhã desta quarta-feira, 1º, próximo a Cubatão, na Baixada Santista. Um dos caminhões carregava combustível e outro, uma carga de soja, que ficou espalhada na pista. O caminhoneiro da carreta que levava o líquido inflamável morreu no local.

Houve bloqueio total das pistas sul, sentido litoral, e norte, sentido São Paulo. Por volta das 7h, a concessionária Ecovias inverteu a pista de subida para que os motoristas pudessem descer a serra. O trajeto é a única opção para os caminhoneiros, proibidos de circular pela Rodovia dos Imigrantes.

O tráfego chegou a ficar parado do quilômetro 31 ao 40. Já por volta das 10h, eram quatro quilômetros de filas, do 36 ao 40. Entretanto, quem estava seguindo viagem entre os quilômetros 49 e 53 ficou "represado" e tem de aguardar a liberação da pista para prosseguir.

O caso será registrado no 3º Distrito Policial de Cubatão. A concessionária e a Polícia Civil ainda não sabem o que provocou a batida.

O corpo do caminhoneiro aguarda um carro para ser retirado do local do acidente.