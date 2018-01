Acidente com 2 ônibus deixa 11 feridos na Ponte do Jaguaré

Um acidente entre um ônibus e um micro-ônibus na Ponte do Jaguaré, na zona oeste da capital, deixou 11 pessoas feridas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O Corpo de Bombeiros enviou oito equipes para socorrer as vítimas do acidente que ocorreu por voltas das 16h20 dessa sexta-feira, 15.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acompanhe a situação do trânsito no blog

Os feridos ainda estavam sendo atendidas no local às 17h13. O acidente provocou a interdição de duas faixas da ponte e um congestionamento na proximidades. O motorista que segue em direção à Lapa encontra trânsito lento e a alternativa é pegar a Ponte Cidade Universitária.