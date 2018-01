Acidente causa uma morte e fecha Régis Bittencourt por 3 h

Acidente entre carretas deixou um morto e interditou uma das pistas da Rodovia Régis Bittencourt por mais de três horas em Miracatu, no interior de São Paulo. A colisão entre duas carretas e um caminhão ocorreu na noite de quinta-feira no quilômetro 403 da pista sentido Curitiba. As duas carretas pegaram fogo e um dos motoristas, ainda não identificado, morreu carbonizado.

O caminhão, pertencente à concessionária Autopista Régis, seguia para outro acidente, sem vítimas, no quilômetro 389. Os bombeiros tiveram muito trabalho para apagar as chamas e a pista sul - sentido Paraná - da rodovia precisou ser totalmente interditada para os trabalhos.

A liberação de uma das duas faixas no sentido Curitiba ocorreu de madrugada, quando havia 11 quilômetros de congestionamento. No início da manhã desta sexta-feira, 16, a pista permanecia parcialmente fechada para limpeza e os motoristas ainda enfrentavam cerca de um quilômetro de morosidade. Já em direção a São Paulo, a interdição da pista foi parcial, criando lentidão apenas nas proximidades do local do acidente.