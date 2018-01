Acidente causa incêndio e uma morte no Rodoanel, em SP

Um acidente envolvendo quatro caminhões e três carros matou uma pessoa e deixou três feridos na rodovia Rodoanel Mario Covas, nas proximidades de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Após o engavetamento, ocorreu uma explosão e cerca de 25 mil litros de diesel transportado por uma das carretas escorreram pela pista, que fica sobre a represa Billings.

Segundo a SPMar, concessionária que administra a via, o acidente ocorreu por volta das 6h50. A ocorrência foi aberta no Corpo de Bombeiros por volta das 6h57, que enviou 14 viaturas ao local. O fogo foi controlado por voltas das 8h.

Por causa desse acidente, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) decidiu liberar a circulação de caminhões nesta sexta-feira na Marginal do Pinheiros e na Avenida dos Bandeirantes, rotas que dão acesso às Rodovias Anchieta e dos Imigrantes. Ainda de acordo com a CET, o pedido de liberação partir da Polícia Rodoviária Federal, para desafogar o trânsito no Rodoanel.

Até as 9h30, a pista externa da rodovia, no sentido Via Dutra e Rodovia Ayrton Senna, seguia totalmente bloqueada e os veículos envolvidos no acidente permaneciam na pista, causando congestionamento. O Policiamento Rodoviário informou que uma equipe especializada fará a avaliação da via para averiguar se houve dano à estrutura da ponte. Por isso, ainda não há previsão de liberação para o tráfego.