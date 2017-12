Acidente causa congestionamento na zona leste de São Paulo

Os motoristas que trafegavam pela zona leste de São Paulo, em direção ao Centro da cidade, enfrentavam 12 quilômetros de ruas e avenidas com tráfego intenso. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos com congestionamento nesta manhã. Fonte: CET Um acidente entre moto e automóvel, na Radial Leste, ajudava a complicar ainda mais o trânsito na região, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). No total, São Paulo acumulava 33 quilômetros de trechos congestionados às 7h57 desta quarta-feira, 28. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte da Casa Verde e Avenida Otto Baumgart, com 3.610 metros; pistas local e expressa entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara, com 3.250 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Castelo, pista local entre Pontes Américo Brasiliense e João Dias Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Túnel Maria Carolina - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Praça Pérola Byington e Avenida Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Pontes Eusébio Matoso e Morumbi Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte da Casa Verde e Avenida Otto Baumgart, com 3.610 metros; pistas local e expressa entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Viaduto Beneficência Portuguesa e Praça da Bandeira Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço - Avenida Salim Farah Maluf: sentido Marginal, pista expressa entre Ponte do Tatuapé e Rua Ulisses Cruz