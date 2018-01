Acidente causa congestionamento na pista Sul da Anchieta

A pista sul (de descida) da Rodovia Anchieta apresentava às 4 horas desta sexta-feira, 31, cerca de 8 mil metros de congestionamento no trecho de serra entre os quilômetros 44 e 52, no intervalo das cidades de São Bernardo do Campo e Cubatão.

A faixa da esquerda está bloqueada desde às 22h30 de quinta-feira, 30, em razão de um engavetamento envolvendo de três carretas segundo a concessionária Ecovias. Os veículos ficaram bastante danificados. Apesar, disso não houve vítimas.

A remoção das carretas é complicada devido ao peso delas. Quem viaja de carro para o litoral deve optar pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Motoristas de caminhões e ônibus, se puderem, devem adiar a viagem.

Na Imigrantes o movimento é normal, mas o motorista deve redobrar a atenção porque está chovendo em todo o sistema. Na subida da serra, pela pista norte da Anchieta, não há lentidão. A pista norte da Imigrantes vai ficar fechada até as 5 horas no trecho de serra para descida de cargas especiais.