Acidente bloqueia Via Dutra em Santa Isabel (SP)

SÃO PAULO - A pista sentido RJ-SP da Rodovia Presidente Dutra está totalmente bloqueada, desde às 5h15 desta quarta-feira, 28, no quilômetro 185, em Santa Isabel (SP), no Vale do Paraíba, em razão de uma colisão envolvendo três caminhões.

Um deles, o responsável pelo acidente, trafegava no sentido SP-RJ quando saiu da pista, passou pelo gramado central e invadiu a via contrária. Houve queda de carga na rodovia. Uma faixa no sentido SP-RJ está bloqueada. São 5 mil metros de filas no sentido RJ-SP e 1,5 mil metros no sentido contrário.

Segundo a concessionária NovaDutra, ainda não há informações sobre o número de feridos nem foi informada a gravidade dos ferimentos. O desvio para quem está no sentido capital paulista pode ser feito no quilômetro 177, em Guararema, onde há acesso para a Rodovia Ayrton Senna.