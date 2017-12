Acidente bloqueia Rodovia dos Imigrantes em Diadema

Até as 8h desta sexta-feira, a pista sentido litoral-capital da Rodovia dos Imigrantes ainda estava bloqueada por completo na altura do quilômetro 14,5, em Diadema, no Grande ABC, na divisa com São Paulo. Veja também: Caminhão-tanque bate em carreta e pega fogo na Imigrantes Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, às 2h30, uma caminhão-tanque transportando um cilindro com ácido clorídrico bateu contra a traseira de uma carreta. Um veículo de passeio também se envolveu no acidente. O caminhão pegou fogo, mas o tanque não foi atingido pelas chamas. Oito equipes dos bombeiros foram acionadas. O motorista do caminhão-tanque teria sofrido apenas escoriações. Por causa do bloqueio, o motorista que segue no sentido capital realizava desvio no quilômetro 16, por dentro de Diadema. Segundo a concessionária Ecovias, o incêndio já foi contido e as equipes do Corpo de Bombeiros fazem o transbordo da carga do caminhão. O trânsito está congestionado para os veículos que se dirigem à capital, entre os KM 16 e 20 da Rodovia dos Imigrantes, e entre os KM 23 e 10 da Via Anchieta. Os veículos que sobem a serra pela Imigrantes estão sendo desviados para a via Anchieta já no topo da serra, na altura do KM 42. Há ainda outro desvio feito mais à frente, na altura do km 16. De lá, os veículos também são desviados para a Anchieta por Diadema.