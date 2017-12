Acidente bloqueia pistas da marginal por 20 horas

Atualizada às 21h10

SÃO PAULO - Um acidente com duas carretas, que aconteceu por volta das 23 horas desta quarta-feira, 11, interditou duas das cinco faixas da pista expressa da Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, na capital paulista. A via só foi completamente liberada ao tráfego às 19 horas desta quinta-feira, 12, 20 horas após a ocorrência.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), três das cinco faixas da via permaneceram liberadas durante esse tempo. Apesar disso, a pista registrou trânsito acima da média até o início da noite.

A colisão aconteceu na altura da Ponte Engenheiro Ary Torres, na zona sul. Uma das carretas quase caiu no Rio Pinheiros. Uma desavença entre os motoristas teria causado o acidente, mas a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) não confirmou a versão. Eles não ficaram feridos.

A demora para a remoção dos dois caminhões, cuja colisão chegou a quebrar a mureta de concreto que separa a pista de veículos da ciclovia que margeia o rio, causou grande impacto no trânsito da cidade.

Uma linha de alta tensão que passa por cima do local do acidente dificultou a utilização de equipamentos para içar os veículos envolvidos no acidente. Ela teve de ser desligada, de acordo com a AES Eletropaulo, para que o trabalho pudesse ser finalizado.

Às 11h30, a capital paulista atingiu 147 quilômetros de lentidão, quando a média para o horário varia entre 52 km e 84 km. O trânsito ficou acima da média na cidade inteira entre as 9h30 e 14 horas, conforme dados da CET. Até o fim da tarde, o motorista ainda enfrentava lentidão.

Às 19 horas, uma das carretas foi removida da pista expressa, mas a outra continuava no local, sem afetar o trânsito.

A AES Eletropaulo, em nota, informou, no mesmo horário, que prestava apoio à CET para retirada dos veículos e que o fornecimento de energia na região seria normalizado após a reconstrução da rede elétrica, o que seria feito assim que a CET finalizasse os trabalhos no local. Para restabelecer a eletricidade, a Marginal do Pinheiros não precisaria ser interditada.