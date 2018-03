Acidente bloqueia Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

Ao menos duas pessoas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira, 1º, após um acidente entre quatro caminhões na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, perto da Ponte da Casa Verde.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o engavetamento aconteceu por volta das 14h30 e até as 15h15 os veículos ocupavam três faixas da via. Não há previsão para liberação das pistas, tampouco sobre o estado de saúde das vítimas.