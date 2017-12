Acidente bloqueia Marginal do Pinheiros por mais de 6 horas

SÃO PAULO - Uma colisão entre três carros bloqueou a pista local da Marginal do Pinheiros, no sentido da Rodovia Castelo Branco, por mais de seis horas e provocou mais de dez quilômetros de lentidão na via, na manhã desta quinta-feira, 7.

O acidente aconteceu por volta das 3h50, na altura da Ponte Cidade Jardim, na zona sul da capital paulista, e envolveu um táxi, um Audi e uma BMW, que pegou fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou levemente ferida e foi encaminhada para o Pronto-Socorro do Hospital Bandeirantes.

A pista local da Marginal do Pinheiros ficou totalmente fechada entre 6h30 e 9h e permaneceu com uma faixa bloqueada até as 10h40. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a demora na liberação foi por causa da espera pela realização da perícia.

O caso foi registrado no 15º Distrito Policial (Itaim Bibi).