Acidente entre moto, ônibus e carro bloqueia Estrada do Campo Limpo

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo uma motocicleta, um ônibus e um carro provoca o bloqueio da Estrada do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 4. Os veículos colidiram na altura da Rua Alves dos Santos, próximo ao entroncamento da estrada com a Rodovia Régis Bittencourt, pouco antes das 6 horas.

Há desvios no local, mas os trânsito é lento ao longo de cerca de um quilômetro em cada pista, no sentido centro. Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego, uma pessoa se feriu no acidente.