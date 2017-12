Acidente bloqueia ambos sentidos da Régis Bittencourt

SÃO PAULO - Uma colisão frontal entre duas carretas bloqueia desde as 5h40 de hoje ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt no km 347, na Serra do Cafezal, em Miracatu, próximo ao Vale do Ribeira.

Segundo a concessionária Autopista, no sentido São Paulo, a estrada acumulava 24 km de congestionamento. Já no sentido Curitiba, a lentidão chegava a 22 km. A previsão é de que as faixas comecem a ser liberadas para o tráfego a partir das 13 horas.

A colisão frontal entre as carretas que transportavam maçã e madeira ocorreu por volta das 5h30. Às 11h15, os dois veículos continuavam pegando fogo.

Outras quatro carretas e um carro se envolveram no acidente. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas ao pronto-socorro de Juquitiba.

Erosão

Entre os kms 517,3 e 518,5 da pista Norte (sentido São Paulo), na região de Cajati, o tráfego flui pela faixa 2, devido a um solapamento ocorrido no km 517 por causa do excesso de chuva. Não há lentidão no momento. A Concessionária Autopista solicita aos usuários atenção ao trafegar pelo local e respeito aos limites de velocidade e à sinalização.

Notícia atualizada às 11h30