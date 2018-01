Acidente bloqueia alameda Santos, nos Jardins

A alameda Santos, nos Jardins, região centro-sul da capital paulista, está parcialmente interditada junto à alameda Casa Branca. Um caminhão bateu contra uma árvore de grande porte em frente ao número 1.470. A árvore partiu-se ao meio, caiu sobre o veículo e bloqueou a via por volta da 1 hora desta segunda-feira. Ninguém se feriu no acidente. Os bombeiros foram acionados e trabalham para cortar a árvore. Técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) providenciaram a interdição da alameda, que possui mão única em direção ao Paraíso, paralelamente à avenida Paulista, para que os bombeiros possam trabalhar. Um desvio foi feito na região. Às 5h05, os bombeiros conseguiram erguer a árvore, que pesa cerca de 1,5 tonelada, com o auxílio de um guindaste, e retirar o caminhão. Segundo a CET, às 5h45min, duas faixas da via foram liberadas para o trânsito, permanecendo ocupadas a faixa da esquerda e a calçada. Os motoristas devem virar na alameda Casa Branca e prosseguir pela avenida Paulista em direção ao bairro do Paraíso. Quem quiser retomar a alameda Santos deve pegar a rua Pamplona, que é a primeira rua à direita na avenida Paulista. Segundo a CET, não há previsão para liberação do trecho interditado. Texto atualizado às 6h40