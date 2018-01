Acidente bloqueia a Régis Bittencourt na saída do feriado

Atualizada às 22h12

SOROCABA - Após uma tarde caótica de terça-feira e apesar da Copa e da saída para o último feriado prolongado do ano, a cidade de São Paulo registrou nesta quarta-feira, 18, 117 km de lentidão às 19 horas - a média para o horário é de 223 km. Na saída, o maior problema foi o tombamento de um caminhão que bloqueou completamente a pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116).

Às 18h30, a pista foi interditada na altura do pedágio de Barra do Turvo, deixando o trânsito parado entre o km 538 e o km 543. Mais adiante, havia uma fila de veículos do km 548 ao km 550, local do acidente. Equipes da concessionária socorreram os ocupantes do veículo - um deles estava ferido - e providenciavam a remoção da carreta para liberar a pista.

Outro acidente no km 360, em Miracatu, também causava cinco quilômetros de congestionamento no sentido de Curitiba. Uma carreta pegou fogo e interditou parcialmente a pista. O excesso de veículos ainda travava o tráfego na Serra do Cafezal, entre o km 338 e o 350.

Também na pista sentido Curitiba havia lentidão entre o km 276 e o 279, por causa da colisão de um carro com uma moto. Uma faixa da rodovia foi interditada. Na soma, os motoristas enfrentavam 27 quilômetros de congestionamento na Régis, no sentido de Curitiba.

Interior. Quem da capital seguia para o interior de São Paulo enfrentava sete quilômetros de congestionamento na Rodovia Castelo Branco na saída para o feriado de Corpus Christi, na noite de ontem. O trânsito parava logo após o Cebolão, no km 13, e seguia travado até o km 15, no acesso de Osasco. Ali e na Rodovia Raposo Tavares, a maior preocupação do motorista nesta quinta e na volta é com a neblina.

Há previsão ainda de tráfego intenso nas rodovias que cortam Campinas rumo ao interior paulista. No início da noite desta quarta, quatro pontos de lentidão eram registrados no Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Ali são esperados 840 mil motoristas. As concessionárias orientam para evitar as estradas nesta quinta entre 9h e 15h. Como Corpus Christi ainda dá largada no “turismo de inverno”, a expectativa é de grande movimento ainda no corredor D. Pedro I, até Campos de Jordão.

Litoral. Pouco mais de 34 mil veículos desceram a serra nesta quarta na direção ao litoral, bem abaixo das expectativas da concessionária Ecovias. Uma das principais justificativas seria a chegada do frio.

De qualquer forma, a Ecovias e a Polícia Rodoviária traçaram esquemas que vão facilitar a vida de quem for para o litoral. A estimativa é de que entre 160 mil e 270 mil veículos utilizem a Anchieta e a Imigrantes até o próximo domingo.

O 1.º Batalhão da Polícia Rodoviária suspendeu folgas e férias para reforçar o policiamento preventivo nas rodovias da Baixada Santista. / COLABORARAM LUIZ FERNANDO TOLEDO, RICARDO BRANDT e ZULEIDE DE BARROS, ESPECIAL PARA O ESTADO