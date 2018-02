'Achei que minha hora tinha chegado' "Estava sentada dentro do trem, indo trabalhar, no penúltimo vagão, ou seja, bem perto de onde aconteceu a batida. No choque, fui jogada, batendo a lateral direita do peito em uma das barras de metal que a gente usa para se segurar. Um senhor que estava ao me lado capotou por cima de mim e tenho a impressão de que ele caiu para fora do trem. Depois, vi que ficou com um machucado enorme na cabeça, do lado esquerdo, perto da testa. Reparei que ele estava sangrando muito. O trem estava relativamente cheio, com pessoas em pé.