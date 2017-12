Achados Os Shoppings Anália Franco, Morumbi e Vila Olímpia entraram em liquidação. No Anália Franco, a French B, remarcou o vestido da foto de R$ 269 por R$ 134,50, e a Noiacarolina baixou 30% as joias (só hoje). A Tyrol, grife infantil, faz uma megabazar com descontos de até 70%. A bata abaixo sai por R$ 49.