Achados Uma novidade e um sossego para quem tem cachorros e gatos fujões. Empresa mundial de cadastramento de animais, a Virbac lançou um microchip para ser implantado sob a pele do animal, perto da nuca. O Back Home Biotec é um sistema de identificação eletrônica, com endereço do dono e do veterinário responsável. O animal leva seu número de cadastro e telefone da empresa na coleira. Caso os pets não tenham a máquina leitora específica, é só ligar para a central da Virbac.