Achados corpos que podem ser de pescadores desaparecidos no mar de SP

SOROCABA - Um navio patrulha da Marinha encontrou nesta sexta-feira, 5, três corpos que podem ser dos ocupantes do barco pesqueiro "Anjo Gabriel", desaparecido há uma semana no mar, no litoral de São Paulo. Os corpos foram localizados próximo da Laje de Santos, provável local de desaparecimento da embarcação.

Os marinheiros do Navio Patrulha Oceânico, deslocado pela Marinha do Rio de Janeiro para realizar as buscas, entregaram os corpos ao Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) para que seja providenciado o reconhecimento pelas famílias.

Os corpos foram localizados entre a manhã e o início da tarde, a cerca de 40 km da costa. Dois deles estavam com coletes salva-vidas. A região é a mesma onde já foram encontrados destroços do barco.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Marinha informou que apenas o reconhecimento pelos familiares pode confirmar se os corpos são de ocupantes do barco desaparecido.

A embarcação está desaparecida desde a última sexta-feira, 29, quando deixou uma marina, na enseada entre Guarujá e Bertioga, com sete pessoas a bordo. O grupo se dirigia às Ilhas dos Alcatrazes para uma pescaria esportiva e não retornou. As buscas por sobreviventes ou por mais corpos vão continuar, segundo a Marinha.