Achados corpos em pedreira de Santos

Depois de quatro meses de buscas, foram encontrados na manhã de ontem os corpos dos dois operários soterrados no dia 12 de abril na Pedreira Santa Teresa, localizada na região de Monte Cabrão, área continental de Santos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o primeiro corpo, ainda sem identificação, foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico Legal. No período da tarde, o resgate da segunda vítima deveria ser feito.

Segundo o coronel Ribeiro, do Corpo de Bombeiros, que estava à frente da operação, o resgate foi muito difícil, porque a máquina se retorceu e prendeu um dos corpos. "A situação estava crítica, tivemos de executar o trabalho de resgate à mão", disse. O caminhão que foi tragado pelas 100 toneladas de pedras, vegetação e terra também foi retirado.

Desde o início da semana, as equipes de buscas vinham encontrando indícios de que os corpos de Jucelino Mendonça de Souza e Walter Santana Holtz estavam próximos. Equipamentos especiais detectaram a proximidade do caminhão e da retroescavadeira, soterrados com os trabalhadores. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Santos, Ernesto Tabushi, as equipes de buscas tentavam se afastar da condição de risco, com a ajuda de três escavadeiras, dez caminhões e quatro perfuratrizes.