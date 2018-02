Achados corpos de dois ativistas desaparecidos Dois ativistas desaparecidos desde sexta foram encontrados mortos no Rio - um corpo foi achado no domingo e outro, na segunda. Almir Amorim, de 45 anos, e João Luiz Penetra, de 40, atuavam na Associação Homens do Mar (Ahomar), que defende a pesca artesanal e luta desde 2007 contra empreendimentos na Baía de Guanabara. Amorim foi achado amarrado com as mãos para trás, com marcas de execução.