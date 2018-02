Achado outro corpo de vítima de enxurrada Bombeiros e policiais localizaram ontem o corpo de uma mulher de 32 anos que foi levada domingo pela enxurrada na Cachoeira do Tombador, a 30 km do centro de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Outras seis pessoas que estavam com ela também foram arrastadas pela correnteza. Três corpos haviam sido localizados domingo. Uma pessoa teve ferimentos graves e duas saíram ilesas. Todos são de Ubatuba.