O Corpo de Bombeiros de Goiás localizou na tarde de ontem o corpo de um jovem no mesmo local onde estavam os das seis vítimas do pedreiro Adimar Jesus da Silva, na Fazenda Buracão, em Luziânia. Essa pode ser a sétima pessoa morta pelo pedreiro. Os meninos, com idade entre 13 e 19 anos, desapareceram no fim do ano passado. Adimar confessou ter matado os garotos e, no dia 18, foi encontrado morto na cela.