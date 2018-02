Achado corpo de rapaz levado por enxurrada Familiares encontraram ontem o corpo de Jeferson Henrique de Souza Cardoso, de 18 anos, que desapareceu após ser arrastado por uma enxurrada, no sábado, em Itaí, no interior paulista. De acordo com a Polícia Civil, o corpo estava na margem do Ribeirão dos Carrapatos, em um trecho próximo da Represa de Jurumirim, na zona rural do município. O pai e irmãos de Cardoso, que auxiliavam o Corpo de Bombeiros nas buscas, retiraram o corpo do rio e chamaram a polícia. O rapaz foi enterrado no final da tarde.