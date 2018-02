Achado corpo de garoto que desapareceu no mar O corpo do menino de 13 anos que foi arremessado ao mar por uma forte onda, no sábado, foi achado ontem na entrada do canal do Rio Guaraú, a 9 km de Peruíbe. Gabriel estava com a mãe, Jusandra Leão, de 35 anos, e dois irmãos em um colchão inflável no mar, na Praia de Peruíbe, quando todos caíram na água por causa da onda. A criança mais nova - Juliana, de 10 anos - se afogou. O outro irmão, de 14, e a mãe ficaram feridos sem gravidade. A família mora em Francisco Morato, na Grande São Paulo.