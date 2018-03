Achado corpo de ex-prefeito de friburgo O corpo do ex-prefeito de Nova Friburgo Paulo Azevedo, de 72 anos, foi encontrado na manhã de ontem no sítio em que ele vivia, na estrada que liga o município a Teresópolis. No sítio já haviam sido resgatados com vida sua mulher, o caseiro e parentes. O filho do ex-prefeito continua desaparecido.