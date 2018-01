Achada ossada em prédio da Polícia Civil Uma ossada encontrada terça-feira no 7.º andar do estacionamento da Polícia Civil na Praça Alfredo Issa, na Luz, região central de São Paulo, tem intrigado delegados e investigadores. Ainda não há pistas sobre quem deixou os ossos. Segundo a Polícia Civil, uma faxineira achou o saco com os ossos após sentir um cheiro forte. Não há informações sobre quem seria a vítima. Peritos estiveram no local e o material será analisado pela Polícia Científica e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).