Achada 1,5 t de cocaína em contêineres de maçã

A Alfândega do Porto de Santos apreendeu mais de 1,5 tonelada de cocaína em dois contêineres que foram desembarcados no Porto de Santos, no último fim de semana. Escondido em uma carga de maçãs, o entorpecente vindo da Argentina estava de passagem por Santos e tinha como destino a Espanha. De acordo com o inspetor-chefe da Receita Federal em Santos, José Antonio Gaeta Mendes, essa é a maior apreensão de cocaína da história do Porto de Santos.