Acessórios certos para dar aquele empurrãozinho na malhação

Além da disciplina nos treinos e na dieta, acessórios bem escolhidos podem, sim, aumentar a performance de um atleta, mesmo que seja iniciante. A roupa, por exemplo, não é só questão de aparência. Trata-se de um quesito importante no desempenho.

Meia de compressão. Depois de 40 minutos de corrida, quando a temperatura do corpo sobe, a sede bate e a sudorese aumenta, o conforto é fundamental. A meia que nunca incomodou em um treino puxado pode provocar atrito e bolhas. "As de algodão, depois da primeira lavada, ficam frouxas e escorregam do pé. Isso incomoda e às vezes provoca ferimentos", avisa Aulus Sellmer, diretor técnico da assessoria esportiva 4any1. "Elas também deixam os pés muito quentes, por isso precisam ser aeradas."

No mercado, a novidade são as meias com compressão. "Ela ajuda principalmente na recuperação depois do exercício e diminui o impacto nos pés. Mas nem todos estão dispostos a investir numa meia." Um modelo da Kalenji sai R$ 100, em média.

Short solto ou bermuda justa. O ideal é usar roupas desenvolvidas com tecidos tecnológicos, que permitem a transpiração do corpo. Quando isso não acontece, a camiseta e a bermuda ficam encharcadas e o rendimento cai. Em relação ao corte - bermuda justa ou short solto -, depende da conformação física de cada um. "Alguns corredores têm coxas mais grossas, a ponto de uma bater na outra quando correm. Neste caso, a bermuda ajustada evita o atrito e dá conforto", aconselha Sellmer.

Monitor cardíaco. "O medidor cardíaco é o maior vigilante do corredor", diz o preparador físico Marcos Paulo Reis. "A maioria dos corredores não tem treinador e o aparelho dá o alerta quando a frequência cardíaca sai do ideal. O equipamento deve ser usado por pessoas de todas as faixas etárias."

Reis prefere o Garmin ao Polar. "Ele vem com GPS. Dá a distância exata percorrida e ainda fornece detalhes que ajudam na planilha do treino."

O modelo mais novo da marca é o Forerunner 110, que fornece distância e velocidade em tempo real (R$ 799).

Sellmer acredita que, para iniciantes, é muita tecnologia. O modelo mais simples do Polar para corrida já resolve.

