Acesso da Marginal do Tietê para a Dutra é alterada

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Os motoristas que utilizam a Rodovia Presidente Dutra devem ficar atentos à alteração do acesso para a via pela Marginal do Tietê, a partir desta segunda-feira, 7.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acesso à pista local da Rodovia Presidente Dutra foi alterado por conta da construção da pista central da Marginal do Tietê.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os motoristas que acessavam a Rodovia pela pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, após a Ponte da Vila Maria, devem utilizar o novo acesso pela nova pista central, 400 metros após a Ponte Vila Guilherme.

A CET recomenda aos motoristas que mantenham a atenção na nova sinalização da pista e nas faixas de orientação ao longo da via.