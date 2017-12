Acesso ao Rodoanel segue interditado após tombamento de caminhão

SÃO PAULO - O acesso da Via Anhanguera para o Rodoanel permanecia interditado às 13 horas desta segunda-feira, 25, quase sete horas após uma carreta que transportava óleo tombar no sentido interior, em São Paulo.

Segundo a Autoban, concessionária que administra a via, o acidente que aconteceu as 6h20 não deixou feridos. Equipes estão no local para realizar o transbordo da carga. O veículo continua no local e não há previsão para liberar o acesso. O motorista não enfrenta lentidão.

Atualizado às 13h23