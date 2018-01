Acesso ao metrô é liberado na Paulista após ameaça de bomba

O acesso à Estação Consolação do Metrô foi liberado após uma ameaça de bomba na Avenida Paulista. A entrada do metrô e a calçada na esquina da Rua Augusta foram bloqueadas por causa de um pacote suspeito deixado na frente da agência do Banco do Brasil na manhã desta terça-feira, 18.

Na sacola considerada suspeita, estavam materiais para oferendas de culto religioso e não havia nenhum tipo de explosivo. A sacola foi deixada no local por volta das 10h15, segundo informações da Polícia Militar.

Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionados e retiraram a sacola do local. O acesso do metrô ficou fechado das 10h20 às 11h55, e segundo a assessoria de imprensa do Metrô a ocorrência não afetou a circulação dos trens e os demais acessos à estação permaneceram abertos.