Acesso à Marginal por Túnel Max Feffer é interditado

O acesso do Túnel Max Feffer à Marginal do Pinheiros, na zona sul, será permanentemente fechado a partir das 7 horas deste sábado no acesso para a Marginal. Os motoristas que quiserem seguir para a via rápida e vêm das Avenidas 9 de Julho, Brigadeiro Faria Lima e Cidade Jardim deverão passar pela pista em nível da Cidade Jardim - e não mais por baixo.

A medida, segundo a CET, "visa a eliminar conflitos de entrelaçamentos veiculares, minimizando o risco de acidentes no local". A passagem subterrânea continuará sendo usada no sentido inverso e para a saída na Cidade Jardim.

O túnel foi inaugurado em 2004 e foi uma das obras promovidas pela então prefeita Marta Suplicy para diminuir os congestionamentos na região. Custou cerca de R$ 250 milhões e demorou um ano para ser concluído.

A CET recomenda atenção à sinalização e aos novos caminhos. Em caso de dúvidas, ligue 1188.