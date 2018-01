Acervo de clube conta história do Tietê Enquanto não decola o Arco Tietê, projeto da Prefeitura que promete revitalizar a região da Marginal do Tietê com a construção de 75 mil unidades habitacionais, uma relação mais próxima entre os paulistanos e o mais famoso rio de São Paulo só está presente em lembranças e fotografias antigas.