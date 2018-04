Acerto do tráfico deixa 2 mortos e 1 ferido em Embu

SÃO PAULO - Um suposto acerto de contas envolvendo traficantes e usuários de drogas terminou com duas pessoas mortas e uma ferida, todas a tiros, no final da noite de quarta-feira, 9, na Rua Carazinho, no Jardim da Luz, em Embu, região sul da Grande São Paulo.

Mariana Silva do Nascimento, de 26 anos, Taisller Riter Reis, 17, e Jefferson dos Santos Gama, 27, foram surpreendidos dentro da residência por homens armados, que invadiram o imóvel e ainda reviraram todo o interior dele. A jovem e o adolescente morreram no local; ela, no quarto, sobre a cama; e ele, na sala. Jefferson continua internado no Hospital Pirajuçara.

Peritos foram até a casa e dentro dela, em meio ao que foi revirado, encontraram algumas 39 papelotes de cocaína e duas porções de maconha. O caso foi registrado na Delegacia Central da Embu pelo delegado Roberto Ribeiro de Luca.